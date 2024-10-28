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В США дали совет Харрис после ее слов о «фашизме Трампа»

NYT: в США не оценили слова Харрис о фашизме Трампа

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Brian Snyder/Reuters

В США предупредили кандидата на пост главы государства от демократов Камалу Харрис, что обвинения в адрес ее оппонента Дональда Трампа в том, что он якобы «фашист» не столь убедительны. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

«Обвинять Трампа в фашизме не особо убедительно», — приводит издание отрывок из электронного письма, которое было отправлено предвыборному штабу кандидата от демократов.

В материале отмечается, что комитет политических действий США в поддержку Харрис Future Forward «выражает обеспокоенность» по поводу ее внимания на «Трампе и фашизме».

Вместе с тем, комитет дал оценку, что соответствующие обвинения в адрес Трампа неэффективны.

Харрис в прямом эфире телеканала CNN назвала Трампа фашистом. По ее словам, несколько человек, работавших в администрации бывшего президента, заявили, что он является «непригодным и опасным», а также с презрением относится к конституции США.

При этом Трамп счел, что Харрис оскорбляет его, потому что осознает свой проигрыш.

23 октября телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что Трамп может объявить о своей победе на выборах, не дожидаясь результатов.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Ранее в США запретили оставлять отзывы о McDonald's, где Трамп жарил картошку.

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