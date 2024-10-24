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Трамп ответил на слова Харрис, назвавшей его фашистом

Трамп заявил, что Харрис оскорбляет его, потому что осознает проигрыш в гонке

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Brian Snyder/Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что его соперница по предвыборной гонке, вице-президент Камала Харрис оскорбляет его, потому что осознает свой проигрыш. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Камала Харрис видит, что она проигрывает <...>, поэтому теперь она все больше усиливает свою риторику, доходя до того, что называет меня Адольфом Гитлером», — заявил Трамп.

По его словам, вице-президент представляет угрозу демократии и не подходит для того, чтобы возглавлять США.

Харрис в прямом эфире телеканала CNN назвала Трампа фашистом. По ее словам, несколько человек, работавших в администрации бывшего президента, заявили, что он является «непригодным и опасным», а также с презрением относится к конституции США.

23 октября телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что Трамп может объявить о своей победе на выборах, не дожидаясь результатов.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Ранее в США запретили оставлять отзывы о McDonald's, где работал Трамп.

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