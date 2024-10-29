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Внук де Голля рассказал о значимости России для Европы

Вну де Голля заявил, что Франция и Европа не обойдутся без России

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Alexander Zemlianichenko/AP

Россия может обойтись без Франции и Европы, однако обратная ситуация невозможна. Об этом РИА Новости заявил внук генерала Шарля де Голля Пьер.

«Я думаю, что реальность и география возьмут верх. У Франции целая история отношений с Россией. Есть политический и экономический здравый смысл, и он показывает, что, если Россия может обойтись без Европы, то Франция и Европа не могут обойтись без России», — сказал де Голль.

Внук французского генерала также считает, что «в Европе не может быть мира без союза с Россией».

В сентябре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа в какой-то момент должна будет переосмыслить свои отношения с Россией. По его словам, сейчас следует задуматься о мире в регионе завтрашнего дня при участии всех заинтересованных сторон.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя Макрона, заявил, что инициаторами деградации отношений с Россией были страны Запада. Он отметил, что сегодня эти отношения находятся в глубочайшем кризисе.

Ранее в ЕС признали зависимость от импорта из-за России.

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