В Госдуме осудили слова Макрона о пересмотре отношений с Россией

Инициаторами деградации отношений с Россией были страны Запада, сегодня эти отношения находятся в глубочайшем кризисе. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости Европе переосмыслить свои связи с Россией.

По его словам, европейские лидеры прекрасно осознают, какие экономические последствия их ждут от продолжения конфликта с Москвой.

«Все это они понимают, поэтому и начинают совершать некие действия, которыми они впоследствии попытаются смягчить двусторонние отношения с Россией», — сказал парламентарий.

22 сентября на международной конференции по вопросам мира в Париже Макрон заявил, что Европа должна учесть свою географическую реальность, не ограниченную Европейским союзом и Североатлантическим альянсом, и в будущем пересмотреть отношения с Российской Федерацией, а также сосредоточиться на построении нового мирового порядка взамен старому, который «неполноценен и несправедлив».

Ранее Песков на слова Макрона заявил, что в будущем предстоит построить новую архитектуру безопасности Европы.