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В ЕС признали зависимость от импорта из-за России

Экс-глава ЕЦБ Драги: Европа стала заложником импорта топлива и технологий

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Reuters

Европа стала зависима от импорта энергоносителей и технологий, которые теперь обходятся гораздо дороже, что разрушает промышленность региона. Об этом заявил бывший глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги в докладе «Конкурентоспособность ЕС: взгляд в будущее».

«Компании по-прежнему сталкиваются с высокими ценами на электроэнергию, которые в два-три раза выше, чем в США, а на газ — в четыре-пять. Этот разрыв в первую очередь обусловлен нехваткой природных ресурсов в Европе, но также и нашими фундаментальными проблемами», — говорится в документе.

Экономист обратил внимание, что долгое время экономика Европы базировалась на доступных энергоносителях из России. Однако Евросоюз решил отказаться от них, в связи с чем спад показателей был лишь вопросом времени, подчеркнул Драги.

Также экс-глава ЕЦБ отметил, что аналогичная ситуация произошла и с рынком технологий. Из-за дороговизны энергоносителей ЕС отстал от США и Китая, в результате чего объединение не сможет стать лидером отрасли, добавил Драги.

В августе глава Еврогруппы и министр по государственным расходам Ирландии Паскаль Донохью заявила, что победа экс-главы Белого дома Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США может стать «серьезной проблемой» для Европы. По ее слова, политик изложил совершенно другую повестку дня в отношении торговли и уровней пошлин, поэтому странам ЕС необходимо продолжить углублять собственную экономическую автономность, усиливать производительность экономики.

Ранее Европу назвали большим рекламным рынком для Google.

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