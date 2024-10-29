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США не планируют отменять ограничения для Украины из-за сотрудничества РФ и КНДР

Пентагон исключил изменение ограничений на оружие для Украины из-за военных КНДР

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Shannon Stapleton/Reuters

США не будут вводить новые ограничения на использование Украиной американского оружия, если военные Северной Кореи будут участвовать в конфликте на стороне России. Об этом заявили в Пентагоне, передает Reuters.

В НАТО 28 октября заявили, что северокорейские военные подразделения находятся в России и могут быть развернуты в Курской области. МИД Украины на фоне этого призвал снять ограничения на удары западным оружием по российской территории.

Происходящее усиливает опасения Запада относительно эскалации украинского конфликта, несмотря на то, что внимание переключается на Ближний Восток, отмечает агентство.

Представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что часть солдат КНДР уже переместилась «поближе к Украине» и США все больше обеспокоены тем, что Россия может использовать их в боевых действиях против ВСУ в Курской области. Более подробных сведений у нее нет, добавила Сингх.

«Соединенные Штаты не дали никаких указаний на то, что одобрят запрос Украины на нанесение ударов вглубь [РФ]», — подчеркивает агентство.

По данным Пентагона, Северная Корея отправила в РФ около десяти тысяч солдат.

24 октября Госдума ратифицировала бессрочный договор, согласно которому Россия и КНДР помогут друг другу в случае нападения.

Ранее для главы Пентагона в Киеве провели брифинг о планах ВСУ в Курской области.

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