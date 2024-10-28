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Генсек НАТО утверждает, что военные КНДР уже задействованы в Курской области

Генсек НАТО Рютте: военные КНДР уже задействованы в Курской области

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Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что, согласно последней доступной информации, военные из КНДР уже задействованы в Курской области. Его слова приводит «Европейская правда».

Рютте сообщил, что Южная Корея проинформировала НАТО, а также Японию, Австралию и Новую Зеландию о том, что ее службам известно о присутствии военных КНДР в России и их вовлечении в конфликт.

«Сегодня я могу подтвердить, что северокорейские военные были отправлены в Россию и северокорейские подразделения задействованы в Курской области... Это значительная эскалация в продолжающемся вовлечении КНДР в противоправную войну России», — заявил генсек НАТО.

Он призвал Москву и Пхеньян прекратить сотрудничество, поскольку оно якобы угрожает тихоокеанской и евроатлантической безопасности.

До этого японское агентство Kyodo со ссылкой на источники сообщало, что близкий соратник северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Чен Бок якобы находится в России, чтобы курировать отправку солдат КНДР. Отмечается, что Ким Чен Бок в настоящее время является заместителем начальника штаба Корейской народной армии. Ранее он командовал спецназом Северной Кореи, пишет Kyodo.

Ранее в Британии призвали Запад сделать все, «чтобы Путин проиграл» на Украине.

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