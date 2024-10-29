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Для главы Пентагона в Киеве провели брифинг о планах ВСУ в Курской области

Пентагон: Ллойд Остин получил в Киеве отчет о планах ВСУ в Курской области

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Leah Millis/Reuters

В ходе своего недавнего визита в Киев министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин получил от украинских властей подробный брифинг о планах Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, сообщает РИА Новости.

«Когда министр был на Украине, то ему провели персональный брифинг об их планах относительно Курска», — сообщила чиновник журналистам.

На днях в Минобороны РФ сообщили, что с начала атаки на Курскую область Вооруженные силы Украины потеряли более 27 тысяч военнослужащих. По данным оборонного ведомства, украинская армия потеряла 177 танков, 97 боевых машин пехоты, 106 бронетранспортеров, 1014 боевых бронированных машин и 229 артиллерийских орудий. Также на территории российского региона войска уничтожили девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 57 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Ранее генсек НАТО утверждал, что военные КНДР уже задействованы в Курской области.

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