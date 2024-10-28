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Пушков связал визит главы ЕК в Грузию с украинским майданом

Пушков: Ляйен отправилась на митинг в Грузию, примерно так же начинался Майдан

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправилась в Грузию, чтобы выступить на митинге, посвященном парламентским выборам в стране. Майдан на Украине начинался примерно так же, заявил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Урсула фон дер Ляйен отправилась в Тбилиси выступать на митинге оппозиции. Примерно так же 10 лет тому назад, зимой 2013-го начинался украинский майдан: туда ринулись представители стран ЕС и США - министры, депутаты, сенаторы, главы НКО, журналисты...», — написал Пушков.

По его словам, их целью было «разогреть страсти и разворачивать Украину против России».

Подобный сценарий готовится теперь в Грузии, считает сенатор. По его мнению, на это «будут брошены значительные силы».

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. Находящаяся у власти 12 лет правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.

Грузинская оппозиция в понедельник начала митинг у здания парламента в Тбилиси и потребовала проведения новых выборов.

28 октября фон дер Ляйен заявила, что народ Грузии имеет право знать, что происходило во время голосования.

Ранее в Тбилиси к зданию парламента перебросили спецназ.

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