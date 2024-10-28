Захарова иронично ответила на угрозы США в адрес Грузии

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова иронично прокомментировала в своем Telegram-канале угрозы США в адрес властей Грузии.

«Демократия, сэр, приехали. Следующая станция — неоколониализм», — написала дипломат.

Несколькими часами ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер во время регулярного брифинга заявил, что США не исключают «дальнейших последствий», если власти Грузии не изменят курс своей политики. По его словам, в этом году Вашингтон неоднократно призывал Тбилиси «отказаться от антидемократических действий и вернуться на евроатлантический путь».

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд фракция «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов.

27 октября несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.

В этот же день президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о «тотальной фальсификации» и «краже голосов» на парламентских выборах. По ее мнению, граждане республики стали свидетелями «чего-то очень необычного».

Ранее Медведев назвал президента Грузии марионеткой.