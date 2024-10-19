ОАЭ заявили, что помогли России и Украине обменять более 2 тыс. пленных

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за время конфликта России и Украины помогли сторонам обменять более 2 тыс. пленных, передает эмиратское агентство WAM.

По данным МИД ОАЭ, обмен , который состоялся между сторонами накануне, стал девятым с начала 2024 года.

«ОАЭ объявляют об успехе своих посреднических усилий между Российской Федерацией и Украиной по завершению нового обмена военнопленными, в котором приняли участие 190 пленных поровну от обеих сторон, в результате чего общее количество заключенных, которых удалось обменять между двумя странами в ходе этого посредничества, достигло 2184 человек», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД поблагодарили Москву и Киев за доверие и выразили «признательность за роль в поддержке дипломатического пути разрешения кризиса между двумя странами».

18 октября РФ и Украина обменялись пленными в формате 95 на 95. По данным Минобороны, сначала все освобожденные российские пленные были доставлены в Белоруссию, где им оказали необходимую медицинскую помощь и дали возможность связаться с родственниками. Позднее их привезут на родину. Объединенные Арабские Эмираты оказали при этом посреднические усилия гуманитарного характера.

Ранее взятые в плен в Курской области украинские разведчики отказались от обмена.