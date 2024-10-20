Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в организации обменов пленными с Украиной

Президент России Владимир Путин поблагодарил президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за помощь в организации обменов пленными с украинской стороной. Об этом сообщает ТАСС.

«Хочу поблагодарить вас за участие в решении гуманитарных вопросов, в том числе связанных с обменом пленными», — сказал Путин.

Вечером 20 октября Путин принял в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево лидера ОАЭ.

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что многие вопросы между его страной и Россией решаются благодаря хорошим отношениям с президентом РФ Владимиром Путиным.

18 октября в пресс-службе Кремля сообщили, что на переговорах президентов РФ и ОАЭ будут рассмотрены перспективы развития российско-эмиратского сотрудничества, а также вопросы международной повестки, включая обстановку на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Президент ОАЭ также примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября.

Ранее Путин раскрыл совместные с президентом ОАЭ планы.