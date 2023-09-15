Глава МИД ФРГ Бербок назвала Си Цзиньпина «диктатором»

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью американскому телеканалу Fox News заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин является «диктатором», для которого успешное проведение СВО на Украине стало бы «сигналом».

«Украина должна победить в этой войне», — ответила она на вопрос ведущего о том, как она видит конец украинского конфликта.

Бербок отметила, что ситуация, при которой конфликт закончился бы победой России, стала бы «знаком таким диктаторам этого мира, как Си».

До этого Бербок заявила, что Китай представляет вызов «основам того, как мы вместе живем в этом мире», а также сложившемуся международному порядку, и Германия будет работать с такими странами, как Австралия, для деэскалации напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По ее словам, Китай изменился, поэтому и политика в отношении Пекина должна измениться.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.