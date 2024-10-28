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Орбан прибыл с официальным визитом в Грузию

«Имеди»: Виктор Орбан прибыл с официальным визитом в Тбилиси

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Vadim Ghirda/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с официальным визитом в Грузию. Кадры его прибытия в Тбилиси в прямом эфире транслировал телеканал »«Имеди»».

Как сообщает агентство РИА Новости, премьер-министр Венгрии проведет встречу со своим коллегой премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

Кроме того, запланированы встречи в расширенном формате. В состав венгерской делегации входят глава МИД страны Петер Сийярто и министр экономического развития Мартон Надь. Кроме того, в состав делегации вошли министр финансов Михай Варга, а также госсекретарь Янош Надь и другие официальные лица.

Визит венгерского премьера продлится два дня. Орбан стал первым европейским лидером, который поздравил правящую партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» с победой на прошедших 26 октября парламентских выборах в Грузии.

В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в ходе визита в Грузию Орбан не является представителем Евросоюза. По его словам, цель его визита заключается в поддержке грузинского правительства. Высказывания премьера Венгрии не стоит считать официальной позицией Европейского союза.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия не станет марионеткой Евросоюза.

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