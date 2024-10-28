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Эрдоган заявил, что БРИКС не является альтернативой для Турции

Эрдоган: Анкара не смотрит на БРИКС как на альтернативу

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Umit Bektas/Reuters

Турции выгодно развивать сотрудничество с государствами-членами БРИКС, однако объединение не является для Анкары альтернативой, страна продолжает вести переговоры о вступлении в Евросоюз. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет РИА Новости.

Эрдоган подчеркнул, что у Турции есть большой потенциал для сотрудничества со странами, являющимися членами БРИКС.

«Для нас это не альтернатива. Турция участвует во всех площадках как член НАТО и страна, ведущая переговоры о полноправном членстве в ЕС», — отметил он.

Турецкий лидер участвовал в саммите БРИКС, проходившем в Казани. Политик начал программу на саммите со встречи с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, после чего переговорил с Путиным о ситуации на Украине и Ближнем Востоке.

Эрдоган досрочно покинул саммит БРИКС днем 24 октября.

Ранее Эрдогана назвали самым своеобразным лидером на саммите БРИКС.

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