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Эрдоган попрощался с Путиным и досрочно покинул саммит БРИКС из-за теракта в Анкаре

Эрдоган попрощался с Путиным перед тем, как досрочно покинуть саммит БРИКС

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Александр Казаков/РИА Новости

После завершения работы на саммите БРИКС президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попрощался с президентом России Владимиром Путиным перед отъездом. Об этом сообщает ТАСС.

Эрдоган кратко переговорил с Путиным, из-за чего глава государства отвлекся от общей дискуссии. Это стало последним событием участия Эрдогана, после которого он покинул саммит.

Президент Турции покинул саммит раньше срока из-за теракта в Анкаре, который случился 23 октября. В этот день на здание аэрокосмической корпорации TUSAŞ напали три террориста, от чего пострадали более 20 человек и не выжили пятеро. Напавших ликвидировали. Узнав об этом, Путин выразил свои соболезнования главе государства.

Эрдоган должен был встретиться с участниками форума в рамках БРИКС, однако на совещание он попасть не сможет.

«Во время заседания БРИКС+ Эрдоган заявил об осуждении террористической атаки в Анкаре, отметив, что произошедшее только укрепило стремление Турции к борьбе с терроризмом», — сообщили в пресс-службе президента.

Перед вылетом из Казани Эрдогана и его жену Эмине сопроводил глава Татарстана Рустам Минниханов.

Ранее была установлена личность одного из боевиков, напавших на оборонное предприятие в Анкаре.

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