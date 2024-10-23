Путин и Эрдоган начали переговоры в Казани

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры на полях саммита БРИКС в Казани. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что лидеры проводят вторую за год очную встречу, по телефону они общались в 2024 году уже шесть раз.

Стороны планируют обсудить перспективы развития торгово-экономических связей, а также проект создания международного газового хаба на территории Турции. Еще одной темой общения станет сотрудничество Турции с БРИКС.

В среду, 23 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал программу в Казани в рамках саммита БРИКС со встречи с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Турецкий телеканал TRT сообщал, что Путин и Эрдоган планируют в Казани обсудить ситуацию на Украине и Ближнем Востоке.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее спикер парламента Турции заявил, что вступление Анкары в БРИКС будет выгодно всему миру.