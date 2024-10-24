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Эрдогана назвали самым своеобразным лидером на саммите БРИКС

NYT: Эрдоган оказался самым своеобразным лидером на саммите БРИКС

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Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сильнее всех выделился среди лидеров стран, принявших участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом заявила газета The New York Times (NYT).

«Эрдоган, прибывший в среду в российский город Казань, стал единственным лидером страны НАТО, принявшим участие во встречах, известных как саммит БРИКС», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что участие Турции в подобных мероприятиях свидетельствует о ее готовности к взаимодействию с разными государствами.

Саммит неформального объединения государств БРИКС стартовал в Казани 22 октября и продлится до 24 октября. На мероприятие приехали более 20 глав государств, всего запланировано участие примерно 20 тыс. гостей. Среди первых лиц, помимо лидеров БРИКС, подтверждено участие генсека ООН Антониу Гутерриша, а также глав Турции, Армении, Азербайджана, Казахстана, Белоруссии, Вьетнама, Палестины и других стран.

Ранее премьер Индии заявил, что БРИКС в скором времени будет решать глобальные вызовы.

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Саммит БРИКС в Казани
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