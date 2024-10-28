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Зеленский боится, что Запад забудет про Украину

20Minutos: Зеленский боится потери интереса Запада к поддержке Украины

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Johanna Geron/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский опасается, что Запад со временем потеряет интерес к военной и финансовой поддержке Украины. Об этом пишет испанское издание 20Minutos.

«Реальность такова, что Украина понимает, что в случае затягивания конфликта он может перестать быть приоритетом для Запада, причем не только для Евросоюза, но и для США», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, источники издания сообщили, что определенные опасения Зеленского «логичны»: в ЕС обновился состав Еврокомиссии и начал работу новый Европарламент. В таких условиях Украина «не хочет, чтобы эти изменения слишком сильно изменили поддержку» Киева со стороны западных союзников.

До этого агентство Bloomberg писало, что в случае прихода к власти в США кандидата от Демократической партии Камалы Харрис, Украине могут угрожать серьезные трудности с получением американской помощи, вплоть до ее полного прекращения.

Ранее экс-морпех назвал два сценария для США в украинском конфликте.

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