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СМИ узнали о готовности Украины к прекращению огня с одним условием

CdS: Киев готов к прекращению огня по линии фронта без признания новых границ

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Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский готов к прекращению огня по сложившейся линии фронта без признания потери Украиной территорий, в обмен Киев хочет гарантии безопасности Запада. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera.

«Официально отказаться от территорий он (Зеленский – прим. ред.) не может, это слишком для любого украинского политика. Однако он готов на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта, без признания новых границ», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что на такой шаг Киев готов пойти в обмен на «некоторые обязательства Запада». Речь идет о гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов по образцу тех, что американцы предоставили Японии, Южной Корее и Филиппинам, пишет газета.

Кроме того, как сообщается в материале, от Рима, Парижа и Берлина Зеленский хотел бы получить заверения в отношении быстрого вступления в Европейский cоюз, что дало бы Украине горизонт роста.

До этого сообщалось, что Вашингтон не будет вести двусторонние переговоры по Украине с Москвой, если в них не будет участвовать Киев. Тем не менее в посольстве уверены в необходимости сохранения дипломатического взаимодействия между Россией и Соединенными Штатами.

Ранее в Госдуме оценили планы ЕС подготовить выгодные переговорные позиции для Украины.

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