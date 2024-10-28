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Матвиенко на арабском поприветствовала сенат Пакистана

Матвиенко поприветствовала членов сената Пакистана словами «Ассаламу Алейкум»

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Совет Федерации РФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко начала выступление на заседании в сенате Пакистана с мусульманского приветствия «Ассаламу Алейкум» (в переводе на русский — «мир вам»). Об этом сообщается на сайте Совета Федерации.

«Ассаламу алейкум. От имени российской делегации я хочу сердечно поблагодарить вас за гостеприимство, за прекрасный прием, оказанный нам в Пакистане, за содержательную программу и за возможность выступить в сенате», — сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда во главе делегации находится с официальным визитом в Пакистане.

Ожидается, что в ходе визита будут подписаны меморандум о взаимопонимании между Советом Федерации и Сенатом Пакистана.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в Пакистан для участия в заседании Совета глав правительств государств Шанхайской организации сотрудничества.

Ранее в Пакистане предложили упростить визовый режим с Россией.

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