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Мишустин прибыл в Пакистан для участия в заседании Совета глав правительств стран ШОС

Мишустин прибыл в Исламабад для участия в заседании Совета премьеров стран ШОС

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в столицу Пакистана Исламабад, чтобы 16 октября принять участие в заседании Совета глав правительств государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом пишет ТАСС.

В заседании помимо Мишустина будут участвовать главы правительств Белоруссии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также первый вице-президент Ирана и высокий представитель Индии. Основное внимание будет уделено обсуждению текущего состояния и перспектив торгово-экономического сотрудничества в рамках ШОС с учетом новых геополитических вызовов. Итогом встречи станет Совместное коммюнике, отражающее согласованные подходы к решению глобальных экономических задач ШОС.

Кроме того, Мишустин проведет трехстороннюю встречу с премьер-министрами Китая Ли Цяном и Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Также у Мишустина запланированы двусторонние переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, а также с главами правительств Китая и Монголии.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Изначально в нее входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. Главные цели — укрепление доверия между странами-участницами, развитие в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях.

Сейчас в ШОС входят десять стран: Россия, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Иран, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан. Еще две страны имеют статус наблюдателя — Афганистан и Монголия.

Ранее в Кремле рассказали, что может помешать Турции вступить в ШОС.

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