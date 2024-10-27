Матвиенко планирует отправиться в Пакистан с официальным визитом

Делегация Совета Федерации (СФ), возглавляемая спикером Валентиной Матвиенко, отправится с официальным визитом в Пакистан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СФ.

«Делегация верхней палаты российского парламента во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко с 27 по 29 октября посетит с официальным визитом Исламскую Республику Пакистан», — говорится в сообщении.

В рамках визита предусмотрены встречи Матвиенко с лидерами Пакистана, включая председателя Сената Юсуфа Резу Гилани и спикера Национальной Ассамблеи Сардара Садика. Также планируется выступление спикера СФ на специальном пленарном заседании Сената исламской республики. Кроме того, в ходе визита ожидается, что будут подписаны меморандум о взаимопонимании между Советом Федерации и Сенатом Пакистана.

Отмечается, что состав делегации Совета Федерации войдут вице-спикер Константин Косачев, первый заместитель председателя комитета по международным делам Андрей Денисов, первый заместитель главы комитета по обороне и безопасности Владимир Чижов, заместитель председателя комитета по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская, заместитель главы комитета по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев, а также заместитель председателя комитета по экономической политике Юрий Федоров.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в Пакистан для участия в заседании Совета глав правительств государств Шанхайской организации сотрудничества.

Ранее глава минфина Пакистана заявил о желании страны вступить в БРИКС.