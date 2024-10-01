В Пакистане предложили упростить визовый режим с Россией

Власти Пакистана обсуждают смягчение визового режима для российских путешественников и предпринимателей, рассказал заместитель министра торговли южноазиатской страны Насир Хамид. Его цитирует ТАСС.

«Необходимо упростить бюрократические процедуры по получению визы для представителей бизнеса и туристов [из РФ]», — заявил спикер.

Хамид также подчеркнул, что Исламабад придает большой значение улучшению экономических связей, инвестиций, а также региональной торговли.

Замминистра также отметил потенциал торговли Пакистана и России во всех секторах, в частности в фармацевтической, текстильной, кожевенной, логистической и энергетической отраслях.

До этого российская Astarta-Agrotrading и пакистанская Meskay & Femtee Trading Company договорились об обмене товарами в натуральной форме. Таким образом стороны намерены обойти проблемы с трансграничными платежами из-за усиливающегося давления США на банки, работающие с РФ.

Ранее китайские компании начали искать новые пути сотрудничества с российскими импортерами.