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Зеленский рассказал, зачем впервые отправился в Исландию

Зеленский прибыл в Исландию для участия в саммите Украина — Северная Европа

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Johanna Geron/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прибыл в Исландию для участия в четвертом саммите Украина — Северная Европа. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

Он заявил, что проведет двусторонние переговоры с участниками саммита: премьерами Исландии, Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции.

«Встречусь с госпожой Президентом и представителями парламента страны-хозяина. Приму участие в заседании Северного совета. Будем говорить о поддержке плана победы и о вопросах, в которых наше сотрудничество может быть наиболее результативным», — написал Зеленский.

Днем 28 октября Зеленский заявил, что если Соединенные Штаты прекратят поддержку Киева после президентских выборов, то республика столкнется с трудностями.

В этот же день Зеленский обратился к Индии с требованием прекратить сотрудничество с Россией, а также отказаться от нейтралитета в конфликте на Украине.

Ранее Зеленский окрестил позицию генсека ООН Гутерриша «сюром».

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