Зеленский посчитал позицию генсека ООН Гутерриша «сюром»

Президент Украины Владимир Зеленский посчитал «сюрреализмом» участие генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в саммите БРИКС в Казани, поскольку, по его мнению, нейтральная позиция по конфликту на самом деле означает поддержку Москвы. Его слова передает Times of India.

«Относительно генерального секретаря ООН я думаю, что это в целом сюр. Но это не только об ООН, это о многих других странах», — заявил Зеленский.

Он утверждает, что ни одна страна не может оставаться нейтральной во время вооруженного конфликта, поскольку такая позиция якобы означает склонение на сторону агрессора.

До этого министерство иностранных дел Украины назвало «неправильным» решение генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша посетить саммит БРИКС в Казани. По мнению МИД Украины, выбор Гутерриша «подрывает репутацию ООН», а также «не способствует делу мира».

Ранее Подоляк заявил о «разрушении ООН» после визита Гутерриша в Казань.