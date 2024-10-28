Зеленский предрек Украине трудности в случае прекращения поддержки США

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что если Соединенные Штаты прекратят поддержку Киева после президентских выборов, то республика столкнется с трудностями. Его слова приводит The Times of India.

По его словам, высказывания о том, что «все зависит от выборов в США» являются не очень глубоким анализом, поскольку Украине удалось продержаться в начале конфликта без помощи Вашингтона. В то же время он признал, что Украине будет очень сложно, если политика США изменится и в Белом доме скажут, что не поддерживают Украину.

«Но это если совсем изменится политика. Тогда и будем думать, что с этим делать, точно не сейчас», — отметил Зеленский.

До этого испанское издание 20Minutos писало, что Владимир Зеленский опасается, что Запад со временем потеряет интерес к военной и финансовой поддержке Украины.

«Реальность такова, что Украина понимает, что в случае затягивания конфликта он может перестать быть приоритетом для Запада, причем не только для Евросоюза, но и для США», — говорится в сообщении издания.

Ранее Зеленский окрестил позицию генсека ООН Гутерриша «сюром».