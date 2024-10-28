Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский предрек Украине трудности в случае прекращения поддержки США

Зеленский: Украине будет очень сложно, если США прекратят поддержку

close
Johanna Geron/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что если Соединенные Штаты прекратят поддержку Киева после президентских выборов, то республика столкнется с трудностями. Его слова приводит The Times of India.

По его словам, высказывания о том, что «все зависит от выборов в США» являются не очень глубоким анализом, поскольку Украине удалось продержаться в начале конфликта без помощи Вашингтона. В то же время он признал, что Украине будет очень сложно, если политика США изменится и в Белом доме скажут, что не поддерживают Украину.

«Но это если совсем изменится политика. Тогда и будем думать, что с этим делать, точно не сейчас», — отметил Зеленский.

До этого испанское издание 20Minutos писало, что Владимир Зеленский опасается, что Запад со временем потеряет интерес к военной и финансовой поддержке Украины.

«Реальность такова, что Украина понимает, что в случае затягивания конфликта он может перестать быть приоритетом для Запада, причем не только для Евросоюза, но и для США», — говорится в сообщении издания.

Ранее Зеленский окрестил позицию генсека ООН Гутерриша «сюром».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами