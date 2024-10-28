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Генпрокуратура потребовала запретить «Форум свободных государств постРоссии»

Минюст: ГП РФ потребовала запретить «Форум свободных государств постРоссии»

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Мария Девахина/РИА Новости

Генеральная прокуратура РФ потребовала признать террористическим и запретить в России общественное движение «Форум свободных государств постРоссии». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию министерства юстиции РФ.

Минюст России информирует, что дело по иску генпрокуратуры о признании организации «Форум свободных государств постРоссии» террористической и запрете ее деятельности на территории РФ назначено к судебному разбирательству на 14 ноября.

В министерстве отметили, что рассмотрение иска состоится в Верховном суде РФ.

Министерство юстиции России до этого признало украинскую организацию «Фонд 24.02» нежелательной на территории РФ. По данным Генпрокуратуры, созданный в Киеве в 2023 году фонд стал «прибежищем для покинувших нашу страну лжепатриотов и русофобов». Там отметили, что организаторы активно поддерживают Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Ранее российские правоохранители усилили борьбу с китайской тоталитарной сектой.

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