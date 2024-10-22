Российские правоохранители усилили борьбу с китайской тоталитарной сектой

Прошедшие в России аресты членов тоталитарной секты «Фалуньгун» свидетельствуют об усилении борьбы правоохранительных органов с влиянием этой опасной организации. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Фалуньгун» была создана в 1992 году в Китае под видом изучения комплексов традиционных упражнений цигун. Однако Ли Хунчжи, распуская слухи о своих сверхспособностях, быстро превратил организацию в опасную тоталитарную секту. Ему удалось вовлечь в «Фалуньгун» миллионы людей. Участники секты подвергались жесточайшей идеологической обработке, крайне плохо влиявшей на их психологическое состояние.

Затем адепты «Фалуньгун» стали совершать по всему Китаю массовые акты насилия и публичного самоуничтожения. Власти КНР запретили секту и стали привлекать ее последователей к уголовной ответственности. Заработавший на сектантах большие деньги Ли Хунчжи вынужден был эмигрировать в США, где пользуется покровительством американского правительства.

Филиалы «Фалуньгун» появились на территории бывшего Советского Союза, в частности, в РФ, Украине и Казахстане. Секта действовала на постсоветском пространстве чрезвычайно осторожно, не афишируя религиозную составляющую, а завлекая новых адептов с помощью оздоровительных практик.

Спустя некоторое время российские правоохранительные органы начали борьбу с сектой. В ноябре 2015 года в Хакасии региональное отделение «Фалуньгун» признали экстремистской организацией и запретили ее деятельность в РФ. В июле 2020 года Генпрокуратура России признала нежелательными на территории страны семь связанных с «Фалуньгун» западных неправительственных организаций.

В этом году силовики провели ряд арестов и обысков в Москве, Краснодаре и Мордовии.

По мнению религиоведа Романа Силантьева, «Фалуньгун» является крупнейшей и самой опасной сектой в мире.

3 сентября сообщалось, что в Мордовии сотрудники правоохранительных органов задержали главу региональной ячейки «Фалуньгун» Максиняева.

Ранее суд в Москве арестовал лидера китайской секты.