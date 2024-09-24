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Украинскую организацию «Фонд 24.02» признали нежелательной на территории России

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность украинской НПО «Фонд 24.02»

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Мария Девахина/РИА Новости

Генпрокуратура России признала деятельность украинской НПО Благодiйна органiзацiя «Фонд 24.02» нежелательной.

По данным ведомства, созданный в Киеве в 2023 году фонд стал «прибежищем для покинувших нашу страну лжепатриотов и русофобов». Там отметили, что организаторы активно поддерживают ВСУ, распространяют ложную информацию о ходе специальной военной операции и призывают к терроризму.

В сообщении ГП отметили, что фонд открыто призывает к объединению всех, кто разделяет экстремистские взгляды. В том числе он сотрудничает с террористическими организациями «Легион «Свобода России» и «Айдар», оказывая им военную и гуманитарную поддержку.

До этого Генеральная прокуратура РФ внесла польский телеканал Belsat, также известный как Belsat TV и Belarusian Satellite, в список нежелательных организаций. В заявлении уточняется, что телеканал транслировал «выгодные Западу шаблоны». При этом его целевой аудиторией были граждане РФ и Белоруссии.

Ранее в РФ призвали запретить деятельность немецкого средства массовой информации Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов).

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