Украинский «Фонд 24.02» внесли в реестр нежелательных организаций в России

Министерство юстиции России признало украинскую организацию «Фонд 24.02» нежелательной на территории РФ. Об этом сообщается на сайте Минюста.

«Благодiйна органiзацiя «Фонд 24.02» (Фонд 24.02, Charitable organization «Fund 24.02», Fund 24.02, Благотворительная организация «Фонд 24.02»), Украина», - говорится в перечне.

24 сентября «Фонд 24.02» был признан нежелательным Генпрокуратурой России. По данным ведомства, созданный в Киеве в 2023 году фонд стал «прибежищем для покинувших нашу страну лжепатриотов и русофобов». Там отметили, что организаторы активно поддерживают ВСУ, распространяют ложную информацию о ходе специальной военной операции и призывают к терроризму.

В сообщении ГП отметили, что фонд открыто призывает к объединению всех, кто разделяет экстремистские взгляды. В том числе он сотрудничает с террористическими организациями «Легион «Свобода России» и «Айдар», оказывая им военную и гуманитарную поддержку.

Ранее в РФ призвали запретить деятельность немецкого средства массовой информации Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов).