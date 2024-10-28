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Лавров ответил на претензии Запада по поводу поддержки РФ со стороны КНДР

Лавров: РФ и КНДР подписали договор, при этом за Киев воюют западные наемники

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МИД РФ/РИА Новости

Западные наемники, добровольцы и инструкторы воюют на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ответ на вопрос о претензии Запада по поводу поддержки России со стороны КНДР, пишет ТАСС.

По словам главы МИД, президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что без помощи западных инструкторов и специалистов украинские военные не смогли бы использовать дальнобойное вооружение, поставленное Киеву странами НАТО.

«Западные военнослужащие уже давно работают на Украине, это часть гибридной войны НАТО и Евросоюза против нашей страны, и мы прекрасно это знаем», — сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства Кувейта Абдаллой аль-Яхьей.

Комментируя отношения РФ и КНДР, Лавров напомнил, что страны подписали открытый, а не секретный договор, текст которого опубликован. Этот документ не нарушает международное право, поскольку подразумевает «оказание содействия друг другу в случае, если на одну из стран-участниц договора будет совершено военное нападение», подчеркнул дипломат.

При этом страны Запада делают «лукавые заявления» о том, что могут отправить войска на Украину. Это попытка «задним числом оправдать то, что уже давно происходит», добавил Лавров.

До этого представительство КНДР при ООН опровергло информацию о возможной отправке своих военных в Россию, назвав эти слухи безосновательными. По словам северокорейских дипломатов, подобные заявления призваны дискредитировать Пхеньян и подорвать отношения между двумя суверенными государствами.

Ранее появилась фотография флага КНДР в зоне СВО.

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