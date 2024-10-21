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Появилась фотография флага КНДР в зоне СВО

«РВ» опубликовали фото флага КНДР в районе освобожденного села Цукурино в ДНР

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RVvoenkor/Telegram

В районе взятого под контроль армией России села Цукурино в ДНР появился флаг Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Фотография опубликована в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Флаг КНДР поднят на терриконе у недавно освобожденного Цукурино на Покровском фронте. Наши бойцы вызвали истерику у противника своими действиями», — говорится в сообщении.

21 октября представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Европейский союз озабочен военным сотрудничеством России и КНДР и сочтет возможную отправку северокорейских военных на Украину серьезной эскалацией.

Южная Корея до этого заявляла, что Северная Корея перебрасывает в РФ военных, которые могут быть задействованы в СВО. 18 октября президент страны Юн Сок Ель провел экстренное совещание по вопросам безопасности, где был затронут вопрос о «перемещении северокорейских войск в Россию». Политик отметил, что Сеул «с самого начала» следил за слухами об отправке войск КНДР в Россию.

Ранее в Кремле прокомментировали заявления о переброске в Россию военных из КНДР.

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Операция на Украине
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