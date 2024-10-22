КНДР опровергла слухи об отправке военных в Россию

Представительство КНДР при ООН опровергло информацию о возможной отправке своих военных в Россию, назвав эти слухи безосновательными. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Отвечая на так называемое военное сотрудничество с Россией, моя делегация не считает нужным комментировать такие стереотипные и необоснованные слухи», — заявил представитель северокорейского отдела при ООН.

Также он отметил, что подобные заявления призваны дискредитировать Пхеньян и подорвать отношения между двумя суверенными государствами.

Южная Корея до этого заявляла, что Северная Корея перебрасывает в РФ военных, которые могут быть задействованы в СВО. 18 октября президент страны Юн Сок Ель провел экстренное совещание по вопросам безопасности, где был затронут вопрос о «перемещении северокорейских войск в Россию». Политик отметил, что Сеул «с самого начала» следил за слухами об отправке войск КНДР в Россию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о переброске в Россию военных из Северной Кореи в министерство обороны. По его словам, Северная Корея является близким соседом и партнером России, и власти развивают отношения во всех областях.

Ранее появилась фотография флага КНДР в зоне СВО.