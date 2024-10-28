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В Госдуме оценили слова Зеленского о якобы пророссийской позиции БРИКС

Депутат Чепа назвал ошибочными слова Зеленского о поддержке России членами БРИКС

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Страны-члены БРИКС отстаивают свои собственные интересы, а не интересы Российской Федерации. В беседе с «Лентой.ру» зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что организация не является военной, а поэтому утверждать о поддержке Москвы в конфликте на Украине нельзя.

По его словам, страны БРИКС и их партнеров интересуют собственные дела и собственное развитие. Организация не защищает интересы России, подчеркнул депутат. Чепа также заметил, что страны-участницы приехали на саммит в Казань не ради поддержки Владимира Путина.

Утверждения Владимира Зеленского о том, что БРИКС якобы занял пророссийскую позицию по конфликту на Украине, безосновательны, уверен парламентарий.

«Украина хочет полной изоляции России от всего. Но в мире так не бывает», — указал Чепа.

До этого Владимир Зеленский назвал «пророссийскими» лидеров стран, которые предпочли посетить саммит БРИКС в Казани, прошедший 22–24 октября. Он считает, что речь на мероприятии якобы шла «про войну» и ее продолжение.

Ранее Зеленский посчитал позицию генсека ООН Гутерриша «сюром».

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