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Депутат-иноагент Вишневский объявил о сложении полномочий

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский досрочно сложил полномочия

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Александр Гальперин/РИА Новости

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга из фракции «Яблоко» Борис Вишневский (признан в РФ иностранным агентом) объявил о досрочном сложении полномочий. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Минюст признал Вишневского иноагентом в марте. Согласно закону, иностранным агентам запрещено занимать выборные должности, чтобы оспорить этот статус в суде дается полгода.

«С решением минюста, объявившего меня «иностранным агентом», я категорически не согласен. <...> Однако сейчас законодательство вынуждает меня сложить депутатские полномочия», — написал он.

Он добавил, что продолжит оспаривать это решение в суде.

В августе суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении административного иска парламентария к минюсту об оспаривании статуса иноагента.

В апреле Вишневский стал фигурантом административного дела об участии в нежелательной организации. Его обвинили в участии в деятельности движения «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) — подразделения международной организации «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами», которая является нежелательной на территории России.

Ранее суд оштрафовал экс-депутата Гудкова по закону об иноагентах.

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