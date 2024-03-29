Депутата и политолога Бориса Вишневского* признали иноагентом

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Яблока», политолога Бориса Вишневского (признан в РФ иностранным агентом). Об этом говорится на сайте ведомства.

По информации Минюста, Вишневский среди прочего выступал против специальной военной операции (СВО) на Украине и распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике.

Также в список иноагентов попали адвокат Вадим Прохоров (признан в РФ иностранным агентом) и проект «Первый отдел».

29 марта стало известно, что партия «Справедливая Россия — За правду» готовит законопроект о запрете иноагентам выдвигаться в депутаты.

В этот же день сообщалось, что Генпрокуратура РФ направила в Минюст запрос о признании певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. Это подтверждает документ, который обнародовал известный доносами на звезд активист Виталий Бородин.

На этой неделе РИА Новости написало, что количество иностранных агентов в России увеличилось более чем в три раза за три года, достигнув к началу марта 2024 года 579 физических и юридических лиц, а также СМИ и некоммерческих организаций.

Ранее экс-заместителя главы МИД РФ признали иноагентом.