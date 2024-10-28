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В Москве начались переговоры глав МИД и Кувейта

Глава МИД РФ Лавров начал в Москве переговоры с главой МИД Кувейта аль-Яхьей

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МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров проводит переговоры с коллегой из Кувейта Абдаллой аль-Яхьей в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров отметил, что они с аль-Яхьей рассмотрят состояние дел в российско-кувейтских отношениях, подходы к региональным и международным ситуациям, прежде всего на Ближнем Востоке.

В свою очередь, глава МИД Кувейта передал приветствие от эмира Кувейта Машааля Аль Джабера Аль Ахмеда Ас Сабаха и наследного принца Сабаха Халеда ас-Сабаха президенту России Владимиру Путину, а также выразил надежду на визит Лаврова в Кувейт.

Дипломат подчеркнул, что его визит в Россию направлен на укрепление отношений двух стран, которые носят характер стратегического партнерства.

В последний раз министры встречались 16 июля в Нью-Йорке на полях заседания Совета Безопасности ООН. Тогда Лавров и аль-Яхья обсудили международную и ближневосточную повестку дня с акцентом на развитие ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.

Ранее Путин в ходе заседания саммита БРИКС заявил, что урегулирование на Ближнем Востоке должно быть достигнуто на основе общепризнанных мировых принципов, должно быть создано независимое государство Палестина, которое могло бы мирно сосуществовать с Израилем.

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