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Лавров оценил встречу с министром иностранных дел Швейцарии

Лавров назвал интересной встречу с главой МИД Швейцарии Кассисом

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Russian Foreign Ministry/Handout/Anadolu

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Кувейта Абдаллой Аль-Яхьей назвал интересной встречу с главой швейцарского внешнеполитического ведомства Иньяцио Кассисом, которая завершилась за несколько минут до этого. Слова Лаврова передает РИА Новости.

«Это была интересная встреча. Я думаю, что лучше дать людям возможность высказаться, чем заставлять их объясняться. Потому что то, что мы услышали от наших западных друзей, говорило о многом», — заявил российский министр.

До этого Лавров назвал «красочным» выступление постпреда Соединенных Штатов Линды Томас-Гринфилд в ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН).

16 июля Сергей Лавров прибыл в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Здесь состоится заседание Совета безопасности ООН, на котором пройдут открытые дебаты, посвященные многостороннему сотрудничеству, а в среду состоится дискуссия о ситуации на Ближнем Востоке. Лавров примет участие в обоих диспутах в качестве председателя заседания.

Ранее Лавров рассказал об унижении ФРГ перед США.

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