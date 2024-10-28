В Кремле отреагировали на удары Израиля по Ирану

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал удары Израиля по Ирану и оценил взрывоопасность текущей ситуации на Ближнем Востоке.

По его словам, Россия поддерживает контакты со всеми странами этого конфликта.

«Россия реально постоянно делает все, что возможно, для того, чтобы призвать к сдержанности и способствовать любым попыткам деэскалации», — сказал Песков.

Он отметил, что Москва продолжает и будет продолжать это делать.

«Сохраняется чрезвычайно напряженная обстановка в регионе, конечно, очень важно сейчас способствовать сдержанности», — добавил представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС заявлял, что градус обострения конфликта на Ближнем Востоке ставит регион на грань полномасштабной войны. Глава государства отметил, что все происходящее в регионе напоминает «цепную реакцию». В конечном итоге, указал Путин, происходящее ставит весь Ближний Восток на грань полномасштабной войны.

Ранее президент Ирана упрекнул ООН в неспособности урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке.