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В Кремле отреагировали на удары Израиля по Ирану

Песков: Россия способствует попыткам деэскалации между Израилем и Ираном

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал удары Израиля по Ирану и оценил взрывоопасность текущей ситуации на Ближнем Востоке.

По его словам, Россия поддерживает контакты со всеми странами этого конфликта.

«Россия реально постоянно делает все, что возможно, для того, чтобы призвать к сдержанности и способствовать любым попыткам деэскалации», — сказал Песков.

Он отметил, что Москва продолжает и будет продолжать это делать.

«Сохраняется чрезвычайно напряженная обстановка в регионе, конечно, очень важно сейчас способствовать сдержанности», — добавил представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС заявлял, что градус обострения конфликта на Ближнем Востоке ставит регион на грань полномасштабной войны. Глава государства отметил, что все происходящее в регионе напоминает «цепную реакцию». В конечном итоге, указал Путин, происходящее ставит весь Ближний Восток на грань полномасштабной войны.

Ранее президент Ирана упрекнул ООН в неспособности урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке.

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Конфликт Ирана и Израиля
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