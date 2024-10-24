Президент Ирана упрекнул ООН в неспособности урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке

Совет Безопасности ООН и другие международные организации неспособны урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке и положить конец противостоянию Израиля с шиитской организацией «Хезболла» в Ливане. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече «БРИКС плюс» в рамках саммита объединения в Казани, передает ТАСС.

По его словам, институты и структуры, которые возглавляет Совет Безопасности ООН, «не могут потушить пожар этого кризиса».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как в октябре прошлого года тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС напали на приграничные поселения Израиля. В ХАМАС назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и в рамках военной операции начал наносить удары по нему и некоторым районам Ливана и Сирии. Столкновения случаются и на Западном берегу реки Иордан.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдах» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

«Хезболлу» поддержал Иран, запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал к урегулированию ситуации на Ближнем Востоке на основе мировых принципов.