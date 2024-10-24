Захарова прокомментировала высылку российских дипломатов из Польши

В ответ на решение Польши закрыть российское генеральное консульство в Познани и высылку российских дипломатов официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что польским властям следует ожидать ответных действий.

«Польским дипломатам приготовиться. Пожировали в России, пора и честь знать», - сказала она.

24 октября пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский заявил, что десять сотрудников генерального консульства России в Познани должны будут покинуть Польшу. Он пояснил, что российское консульство покинут три дипломата, пять административно-технических сотрудников, а также два сотрудника, которые должны были быть аккредитованы в Польше, но аккредитации они не получат.

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал закрытие генконсульства РФ в Познани, использовав известный мем «Bobr kurwa!».

Ранее Варшава утверждала, что пресекла десятки «организованных РФ» диверсий.