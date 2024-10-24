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Медведев использовал мем «Bobr kurwa!» и пригрозил Польше неприятностями

Медведев использовал мем «Bobr kurwa!», обратившись к властям Польши

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MedvedevRussiaE/X (раннее Twitter)

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев использовал известный мем «Bobr kurwa!», обращаясь к властям Польши. Свое заявление он разместил в официальном аккаунте в соцсети X.

Его пост был посвящен закрытию генконсульства РФ в Познани. Медведев заявил, что Польша такими действиями «нарывается» на неприятности.

«Эти поляки нарываются на неприятности. Они закрывают наше консульство и подумывают о высылке нашего посла», — написал он.

22 октября глава польского МИД Радослав Сикорский сообщил, что министерство отозвало разрешение на работу российского консульства в Познани. Москва пообещала дать «болезненный ответ» Варшаве.

Мем «Bobr kurwa!» появился несколько лет назад после того, как житель Польши выложил видео, на котором заметил это животное. Молодого человека так удивила встреча с бобром, что он не смог подобрать приличных слов. После того, как ролик получил большую популярность, фраза «Бобр, курва» стала популярным мемом.

Ранее Медведев допустил создание санитарного кордона до границы с Польшей.

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