Польские власти вернут в собственность здание генконсульства РФ в Познани

Генеральное консульство России в Познани/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Здание генконсульства РФ в Познани вернут в собственность Госказначейства Польши. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

Отмечается, что здание вернут в собственность Госказначейства согласно положению договора о найме от 2002 года.

«С момента прекращения [действия] договора о найме наниматель обязан вернуть предмет найма», — пояснила представительница городской администрации Познани Магда Альбиньская.

Она добавила, что недвижимость Госказначейства может быть сдана в аренду консульским учреждениям других государств.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что министерство иностранных дел Польши пока не получило реакцию России на закрытие консульства в Познани.

Польша угрожает выслать российского посла Сергея Андреева и уже закрыла консульство в Познани. Польский МИД считает, что на территории страны и по всей Европе злоумышленники готовили диверсии по заданию российских спецслужб.

Ранее в Польше заявили об упадке армии Европы.