Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию США о ядерном оружии в космосе

Российская Федерация использовала в Совете Безопасности (СБ) ООН право вето и заблокировала проект резолюции США и Японии о неразмещении оружия массового уничтожения (ОМУ) в космосе. Об этом сообщает РИА Новости.

За документ проголосовали 13 из 15 стран Совбеза, КНР воздержалась от голосования.

Соединенные Штаты и Япония разработали проект резолюции СБ ООН, призывающий государства не создавать ядерные вооружения или другие виды ОМУ, предназначенные для размещения на орбите вокруг Земли или для установки на небесных телах, а также для размещения их в космосе любым другим способом.

Россия и Китай предложили поправку к этому документу. Согласно ей, все страны должны «принять срочные меры для предотвращения навсегда размещения оружия» в космосе и «угроз применения силы» в космическом пространстве, из космоса в направлении Земли, а также с планеты в направлении объектов в космическом пространстве. Однако СБ ООН не принял эту поправку.

До этого помощник министра обороны США по вопросам космоса Джон Пламб заявил, что Пентагон укрепляет сотрудничество с частными компании для того, чтобы подготовиться к использованию своих космических возможностей в конфликте.

Ранее в МИД России пообещали сохранить космос мирным и без ударных средств.