Путин продлил полномочия Бастрыкина на год

Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий срок службы председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина свыше установленного предельного возраста на год, до августа 2025 года. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2025 года председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу», — сообщается в указе.

Предельный возраст пребывания на посту руководителя Следственного комитета, согласно федеральному закону, составляет 70 лет, при этом Быстрыкину исполнился 71 год. На посту главы следственного ведомства Бастрыкин находится с 2011 года.

До этого Верхняя палата российского парламента одобрила закон, позволяющий президенту страны продлевать срок пребывания на службе председателя Следственного комитета РФ после того, как он достигнет возраста 70 лет.

Ранее Бастрыкин рассказал о работе по противодействию коррупции в российском оборонно-промышленном комплексе.