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Совфед поддержал закон, позволяющий продлить срок службы для главы СК старше 70 лет

Совфед РФ одобрил закон о праве президента продлевать срок службы главы СК

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Верхняя палата российского парламента одобрила закон, позволяющий президенту страны продлевать срок пребывания на службе председателя Следственного комитета РФ после того, как он достигнет возраста 70 лет. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, члены Совета Федерации РФ приняли соответствующее решение в ходе заседания 9 октября.

В настоящее время Следственный комитет РФ возглавляет Александр Бастрыкин, занимающий данную должность с 2011 года. В августе текущего года ему исполнился 71 год.

23 сентября президент страны Владимир Путин внес на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента проект закона, предусматривающий возможность продления главой государства срока службы председателя Следственного комитета РФ после достижения им возраста 70 лет. В тексте документа предлагалось внести соответствующие изменения в ч. 4 ст. 30 Федерального закона «О Следственном комитете Российской Федерации».

Спустя три дня Государственная дума РФ провела заседание, в ходе которого одобрила законопроект сразу в трех чтениях. Позже документ поступил на рассмотрение в комитет верхней палаты парламента по конституционному законодательству и государственному строительству, который рекомендовал поддержать его на предстоящем заседании Совета Федерации РФ.

Ранее Бастрыкин рассказал о работе по противодействию коррупции в российском оборонно-промышленном комплексе.

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