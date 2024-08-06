В СК рассказали о противодействии коррупции в российской оборонке

Российские следователи с начала 2024 года направили в суды уголовные дела о коррупции в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в отношении 88 обвиняемых. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что 6 августа Бастрыкин провел оперативное совещание по вопросам расследования преступлений коррупционной направленности. На встрече он обратил внимание на важность пресечения противоправных действий в сфере ОПК.

«Необходимо своевременно и четко во взаимодействии с оперативно-розыскными органами выявлять и жестко пресекать хищения и нецелевое расходование выделяемых средств, решительно противодействовать злоупотреблениям со стороны должностных лиц», — подчеркнул председатель СК РФ.

По его словам, сотрудники ведомства обязаны давать «принципиальную оценку» действиям всех нарушителей закона.

В то же время глава СК РФ рассказал, что в текущем году на рассмотрение в суды поступили дела о коррупции в сфере ОПК в отношении 88 человек. При этом 48 обвиняемых уличили в получении взяток, уточнил Бастрыкин.

Ранее в РФ возбудили уголовное дело из-за поставок некачественных деталей для самолетов министерства обороны.