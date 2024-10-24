Лукашенко подарил генсеку ООН скульптуру аистов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите БРИКС в Казани встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и подарил ему символ мира — скульптуру аиста. Об этом сообщил корреспондент «БелТА».

Он также назвал Гутерриша первым генсеком ООН, который открыто заявил о своей позиции по ключевым вопросам международной повестки. Лукашенко признался, что руководство Белоруссии абсолютно поддерживает позицию генсека по Ближнему Востоку. Он добавил, что республика всегда будет выступать за мирное разрешение любых конфликтов.

До этого Гутерриш во время встречи в формате «БРИКС+/аутрич» в рамках 16-го саммита объединения заявил, что мир на Украине должен быть достигнут на основе Устава Организации объединенных наций (ООН). Он уточнил, что все нынешние конфликты в мире нужно решать, опираясь на Устав ООН, сохраняя приверженность «принципам верховенства права, территориальной целостности и политической независимости всех государств».

В начале октября Гуттериш заявлял, что мировое сообщество должно не терять надежды и работать над тем, чтобы положить конец страданиям, охватившим Ближний Восток. Говоря о боевых действиях с участием Израиля и Ливана, он отметил, что ООН будет продолжать делать все возможное для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее швейцарский журналист назвал саммит БРИКС в Казани успехом Путина.