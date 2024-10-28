Советник верховного лидера Ирана сделал заявление о Западе после атаки Израиля

Иран открыт для сотрудничества с западными странами при условии уважения суверенитета Тегерана. Об этом в беседе с британским изданием Financial Times заявил советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Али Акбар Велаяти.

«Исламская Республика открыта для сотрудничества с любым западным государством, которое стремится к подлинному взаимодействию с Ираном», — подчеркнул он.

По словам советника верховного лидера Ирана, Тегеран приветствует дружбу «с любой страной, от Европы до Азии или Африки».

Как уточняется в материале FT, такое заявление Велаяти сделал на следующий день после того, как израильские военные самолеты нанесли удары по многочисленным военным объектам в провинциях Ирана.

До этого в Израиле заявили, что Иран лишился стратегических оборонных возможностей в результате атаки израильских самолетов.

В ночь на 26 октября Израиль нанес удары по военным объектам Ирана. Армия обороны страны заявила об ударах по иранским предприятиям, в том числе по объектам по производству ракет и системам ПВО. По информации газеты The Jerusalem Post, в атаке по Ирану Израиль использовал свыше 100 самолетов, в том числе новейшие истребители F-35. Израильские военные утверждают, что в рамках операции были атакованы исключительно военные цели. По данным телеканала Sky News Arabia, Ирану понадобится год для восстановления ракетного потенциала после прошедшей атаки.

Ранее в Иране призвали пересмотреть ядерную доктрину.